Se encienden las alarmas. Yahaira Plasencia se encuentra en el ojo de la tormenta pública tras su reciente presentación en los Premios Juventud 2022, los cuales se llevaron a cabo en Puerto Rico. Y es que la salsera fue fuertemente criticada por el vestuario naranja fosforescente que lució en dicha gala.

Sin embargo, todo no habría quedado ahí, ya que esta vez, Nicole Akari, su exasesora de imagen, decidió pronunciarse para el programa “Amor y Fuego” y confesó que la popular ‘Reina del toto’ habría dejado “plantados” a dos reconocidos diseñadores.

“Eso es algo que tú te pones para un día de playa normal, para una tardecita, para estar con tus amigas tomando un jugo. Yo creo que ir con algo así es absurdo. Irte con un vestidito de licra simplón, a mi me dio pena y vergüenza”, comenzó diciendo.

Por otra parte, Akari confesó que ella tuvo la oportunidad de ver el vestuario que llevaría Yahaira en dichos premios, pero que, por motivos que desconoce, no los utilizó.

“Tuve la oportunidad de ver el traje, muy lindo, muy novedoso, un material poco común porque no era tela. Sé que tuvo dos pruebas, sé que en estas pruebas ella estuvo muy feliz (...) A mi esto no me sorprende, esto ha pasado antes y ya se está haciendo una costumbre”, finalizó diciendo bastante indignada.

