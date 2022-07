El conductor Rodrigo González afirmó “confunde” a Gisela Valcárcel con la animadora infantil Yola Polastri y dejó entrever que la ‘señito’ se habría hecho varios ‘retoquitos’.

Durante el programa Amor y fuego, el cirujano plástico Steve Díaz señaló que Gisela Valcárcel “se ve más natural que hace 10 años”. “Yo ahora a veces tengo que mirarla dos veces para ver si estoy viendo a la ‘farisela’ o a la Yola Polastri. Las confundo, las confundo porque se parecen mucho físicamente”, dijo, por su parte, Rodrigo González.

“¡Qué malo!”, expresó el experto, pero ‘Peluchín’ aseguró que no lo dijo con mala intención: “¿Por qué? A Yola le tengo mucho cariño, es una súper talentosa, no lo he dicho a manera de... físicamente Yola y Gisela se parecen, se están pareciendo, no lo digo ni siquiera así de chinche”.

“A mí Gisela me parece súper regia y guapa, pero se pone mucha ceja”, opinó Gigi Mitre.

Steve Díaz aprovechó para contar que Gisela Valcárcel, cuando está producida, “es impresionante”: “Cuando estás joven los pómulos son diferentes a cuando estas mayor. Claro, a ella no se le han caído, es más, yo creo que se ha puesto pómulos”, explicó.

“¿No tiene como que cara de que ya ha tenido muchos retoques?”, cuestionó ‘Peluchín’ sobre los cambios de la ‘señito’.

