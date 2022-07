Durante el programa Amor y fuego, Rodrigo González y Gigi Mitre comentaron sobre el cambio físico de Ethel Pozo luego de las polémicas palabras de Janet Barboza durante el programa América Hoy.

Y es que según ‘Peluchín’, los ‘dimes y diretes’ entre Janet Barboza y Ethel Pozo “va a terminar mal”. “Yo ya lo había dicho, yo lo dije, esto lamentablemente... yo sé que Ethel es la jefa y tal, pero se dan y se mandan, a veces ya es broma como en varias oportunidades, pero yo ya hace rato que he visto que entre broma y broma, se sueltan, porque se molestó Janet que le haya dicho ‘no, la retoquitos eres tú’”, señaló Gigi Mitre.

“Janet se muerde la lengua y no le contesta más a Ethel porque es la jefa, la que le paga”, añadió la conductora de Amor y fuego. “Me queda clarísimo eso, hace rato que me he dado cuenta yo. No es que se llevan mal ni se caen mal ni nada, pero en el fervor del vivo, varias veces le ha querido dar más y se ha medido, se ha hecho la chistosita para que crean que es parte del show, pero yo soy mosca”.

Por su parte, ‘Peluchín’ afirmó que Ethel Pozo se habría molestado cuando la ‘rulitos’ habló de sus supuestas cirguías: “La ‘fariselita’ se sale un poco de su ‘fariselismo’, se le ve en la cara lo satánica y el ojo le brilla de otra manera”.

“La ‘fariselita’ está toda hecha aunque lo niegue, ah, y también se ha hecho la banda, la manga”, acotó el conductor.

“Pero no, más que todo es peso, de cara no se ha hecho tanto, tanto he dicho, no he dicho que nada”, dijo Gigi Mitre. “Ah, ya, porque cambiadita está, acuérdate antes, cuando trabajaba detrás de cámaras”, señaló Rodrigo González, quien aseguró que “eso no es bajada y subida de peso”.

“Ahí te das cuenta el nivel de ‘fariselismo’, ella sabe que se la ha hecho (la banda gástrica)”, concluyó.

