Habló fuerte y claro. Janet Barboza confirmó hace algunos días que su romance con Miguel Bayona había llegado a su fin. Sin embargo, no esperó que esto ocasionaría que la psicóloga Lizbeth Cueva le haga tremendo comentario EN VIVO.

Todo ocurrió en la última edición de “América Hoy”, cuando la conductora reafirmó ante Ethel Pozo que no quiere casarse, y que incluso esto la ha llevado a rechazar tres pedidas de mano a lo largo de su vida.

Al escuchar esto, la hija de Gisela Valcárcel se mostró bastante sorprendida, y le pidió a la psicóloga Lizbeth Cueva intervenir. “¿Por qué la señora Janet tiene esta respuesta en el amor? Te han herido”, comenzó diciendo.

Ante estas palabras, la especialista señaló que los pensamientos de Barboza no tienen nada de malo. “El casarse es una decisión y se respeta. Hay personas que quieren estar solas, se han acostumbrado”, agregó.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que la psicóloga confesó que le gustaría tener a la popular ‘Rulitos’ en su consultorio para poder tratarla. “Sería interesante, no hay que descartar esa opción de analizar a Janet Barboza, me encantaría”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO