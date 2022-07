La pelea entre Jefferson Farfán y Paolo Hurtado sigue generando reacciones en el ambiente futbolístico - y de farándula - pues sigue el misterio de las causas que provocaron el enfrentamiento entre ambos jugadores de Alianza Lima.

Al respecto, el tío de la ‘Foquita’, Luis ‘Cuto’ Guadalupe, se animó a opinar sobre el escándalo que remeció Matute hace unos días y generó una división: un bando liderado por Hernán Barcos y, el otro, por Farfán, quien es criticado por los hinchas al cobrar millonaria cifra pero no jugar en todo lo que va del 2022.

El rey de la ‘sopa seca’ fue captado por las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ y se pronunció por lo ocurrido con el exídolo de la Selección Peruana.

“Lo que pasa en el camerino queda en el camerino, siempre ha sido así”, sostuvo.

Luego agregó: “Todos los Guadalupe vamos a los puños (…) Por los dos lados tiene, ojo”.

Jefferson Farfán y Paolo Hurtado se habrían peleado por Jamila Dahabreh

Tras la pelea de Jefferson Farfán y Paolo Hurtado, en los camerinos del club Alianza Lima, saltó el nombre de la modelo Jamila Dahabreh.

El programa ‘Amor y Fuego’ deslizó el nombre de la rubia en su informe periodísticos y Gigi Mitre dio información sobre este trascendido.

“Yo estoy segura que es un tema de faldas, con el ego de los futbolistas... [¿Cuál falda podría ser?] Podría ser lo que se especula de Jamila Dahabreh, sí podría pero no me consta que sea ella, lo que sí sé es que Jamila es chimpunera, ella juega pichangas en todas las canchas, no me sorprendería que sea por ella. Pero no es porque esté ahora Farfán esté enamorado de Jamila”, comentó la presentadora de Willax TV.

TE PUEDE INTERESAR