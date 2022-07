Janet Barboza explicó cuál es su situación con Miguel Bayona tras pasar varios meses distanciados, ya que él se mudó a Miami, Estados Unidos: “El amor está bien, pero no es algo que uno tenga... a ver, no te puedo decir estoy maravillosa, bien, súper, 100% porque el amor es como por etapas, va, viene, dependiendo de la situación, así que en este momento seguimos intentando, manejando algo a la distancia que no es fácil, pero intentádolo porque los dos queremos, pero nada, ahí luchándola como todos”, explicó. La ‘rulitos’ contó que su pareja le dará una sorpresa en agosto, aunque no está relacionada con el matrimonio: “No es pedida ni nada de esas cosas porque ustedes saben que yo no creo en el matrimonio. Mis compañeras se casan y yo no puedo estar más feliz realmente, pero yo nunca he soñado con casarme, estoy bien así. Me va a sorprender con algo, creo que es un viaje. A mí me encantan las sorpresas, me gustan los regalos”.