La imitadora de “Yo Soy” de Yola Polastri salió al frente para defenderse de las críticas por supuestamente ‘usurpar’ el nombre de la legendaria animadora infantil para promocionar un circo organizado por la Municipalidad de Carmen de la Legua.

El programa ‘Amor y Fuego’ conversó con Marisol Valera, quien concursó en ‘Yo Soy’ con el personaje de Yola. Ella se defendió por los ataques que viene recibiendo.

“Yo soy una Yola bamba, sí, es verdad, soy una Yola bamba, no soy la verdadera, lo admito jamás me he hecho pasar por Yola Polastry”; comentó.

Ella mencionó que el afiche que tanto indignó a Yola Polastry lo hizo la Municipalidad de Carmen de la Legua, la cual contrató a la productora del payasito ‘Crispín’ para organizar todo el show.

“Él ha organizado todo el show, yo voy a ir con las chicas que trabajan conmigo”, sostuvo.

Sin embargo, Yola Polastry sigue indignada e insistió en que tomará medidas legales: “todos están aceptando que están usando mi nombre, retiren el aviso y pidan las disculpas del caso, que no engañen a la gente”.

