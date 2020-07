El conductor de radio, Carlos Galdós, no dudó en pronunciarse sobre las últimas declaraciones que dio Christian Domínguez, quien confirmó que tenía planeado casarse con Pamela Franco por estas fechas pero ya no pudo porque entramos en cuarentena.

En la última edición de su programa en Radio Capital, el locutor se burló sobre la “excusa” que dio el cumbiambero para cancelar su boda debido a la pandemia del coronavirus.

Galdós aseguró que si el líder de Gran Orquesta Internacional quisiera casarse con la cantante, lo haría sin poner ninguna traba y pese a la crisis sanitaria que atravesamos a causa de esta enfermedad.

Y todo no quedó ahí, ya que también se animó a compararlo con el reciente matrimonio de Kenji Fujimori. “Cuando alguien quiere casarse, va y se casa, así como Kenji. Christian Domínguez, el cantante, justo hoy día decía: ‘Uy, que pena, ya no se va a poder casar este año’ con la chica Pamela Franco con el coronavirus, pero cuando uno quiere casarse, hace el trámite y se casa no más”, aseguró.

