El conductor de radio, Carlos Galdós, no dudó en opinar sobre la reciente polémica que se ha creado entre Shirley Arica y Jossmery Toledo, a raíz que la exsuboficial hiciera pública su relación con el futbolista Jean Deza.

Y es que durante la última edición de su programa en Radio Capital, el locutor se refirió a las declaraciones de la ‘chica realidad’, quien dejó entrever que la expolicía se habría metido en el medio de su relación con el exjugador de Alianza Lima.

Respecto a estas declaraciones, Galdós afirmó que de ser ciertas estas acusaciones sobre Jossmery, con quien debería molestarse sería con el ahora nuevo jale de Binacional.

Asimismo, el comediante no dudó en expresar su gran atracción física por ambas mujeres y pidió un “milagrito”. “Yo solo le pido a Dios, concédeme el milagro, el deseo de cruzarme alguna una vez en la vida con Jossmery Toledo o con Shirley Arica. Lo único que yo quisiera, que algún día una de estas dos niñas se enamorarán de mí. Me caen bien las dos (...) A mí sí me gusta Shirley, Jossmery también. Me gustan las dos”, manifestó.

