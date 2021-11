¡Fuertes declaraciones! Carlos Galdós estrenó nuevo programa en Panamericana Televisión por todo lo alto y, como era de esperarse, no dudó en comenzar su espacio televisivo con frases fiel a su estilo.

El comediante, quien fue públicamente criticado por Andrés Hurtado, hizo mofa de las actuaciones de Gisela Valcárcel y Ethel Pozo.

“Hemos quedado que acá no hay calatas, no es como el otro programa, es una versión más evolucionada mía. Estoy como Gisela, me voy a volver evangélico”, comenzó diciendo en vivo durante su programa ‘Por Dios y por la plata’.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Galdós prometió que si le aumentaban el sueldo, lloraría como Ethel, aludiendo a sus distintos llantos en la pantalla chica.

“Si me aumentan el sueldo, lloro como Ethel en las mañanas y cuento mi drama”, agregó entre risas.

