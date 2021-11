¡Se encienden las alarmas! Rodrigo González no se quedó callado y se refirió nuevamente al término de su amistad con Magaly Medina, con quien además tuvo fuertes calificativos.

Y es que el popular ‘Peluchín’ comentó que con el tiempo se dio cuenta el tipo de persona que era la ‘Urraca’, quien aseguró que “minimizó” su trabajo en la televisión.

“Si a mi me ha pasado durante todos estos años. Ataque tras ataque, minimizada tras minimizada. Me decían: pero no es tu amiga, por qué dice que a ustedes no los ven nadie, que las primicias solo las tiene ella, porque pidió en ATV que no te contraten cuando ibas a ingresar al mediodia, en Latina también lo mismo... Ya pues, yo con el tiempo empecé a entender las cosas”, comenzó diciendo.

Por otra parte, lo que sorprendió a propios y extraños, fue que el conductor de Willax TV tildó de “tarántula” a su examiga.

“Ella dice que la televisión es una jungla, pero no siempre es así en todos los trabajos. Tus amigos no te impiden entrar a canales de televisión porque se sienten amenazados, no tiran al suelo tu trabajo... Cuando me decía que solo sobrevivían los más fuertes, no me especificó que la máxima trántula era ella”, agregó bastante molesto.

Frente a ello, Gigi Mitre se animó a opinar sobre este polémico tema y lanzó un fuerte mensaje. “Yo solamente digo que siempre la amistad debe estar por delante de cualquier cosa, pero una amistad sincera”, dijo.

“Exacto. En este show se mide a todos con la misma vara. Somos amigos siempre, no solo cuando te necesito, te pongo la alfombra roja y todo el show... No cuando el canal te quiere contratar, amenazo con irme. Aquí no hay vacas sagradas”, finalizó diciendo Rodrigo González.

