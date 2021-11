El conductor de “Amor y Fuego”, Rodrigo González, arremetió contra de Magaly Medina, a quien consideró en algún momento como su amiga. El popular ‘Peluchín’ no dudó en dejar en evidencia a Magaly Medina, al revelar cuáles habrían sido los motivos que provocaron su distanciamiento, entre ellos el haber evitado que sea contratado en ATV.

“Sí a mí me ha pasado durante casi una década que era ataque tras ataque. (...) Me decían: ‘¿pero no es tu amiga, entonces por qué se ha expresado así de ti, por qué ha minimizado tu programa, por qué dice que a ustedes no los ve nadie, por qué dice que las primicias son solo de ella, por qué pidió en ATV que no te contraten cuando se sabía que ibas a ingresar al mediodía, no se supone que es tu amiga?’ Pasando el tiempo también empecé a entender las cosas”, lamentó el conductor de espectáculos.

“Los amigos no dicen eso del trabajo de los otros amigos, no impiden que entres a canales de televisión porque se sienten amenazados. No tiran al suelo tu trabajo o el trabajo de tus compañeros”, enfatizó.

“Cuando yo le escuchaba que decía que esto era un mundo de fieras y que sobrevive el más fuerte, nunca me específico que la máxima tarántula era ella, y hoy ya lo entendí”, continuó criticando.

‘Peluchín’ finalmente señaló que con los años aprendió a poner a cada persona en su lugar, y reconoció que su círculo cercano está bastante lejos del mundo de la farándula lorcha, con excepción de Gigi Mitre.

