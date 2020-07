Carlos Galdós habló sobre la designación del nuevo ministro de Trabajo, Martín Ruggiero, a quien consideró atractivo físicamente y agregó que por ser “millennial”, cuando termina su función en el Consejo de Ministros, se va a jugar PlayStation o intercambia figuritas del Mundial.

“Es guapo. Le voy al ministro de Trabajo. Yo sí me lo hago, papi. Con todas mis amigas, con mi gente que he hablado hoy, todos me han hablado de Martín. La gente va a tener sueños eróticos con el ministro de Trabajo”, dijo en su espacio de Capital.

El exconductor de la ‘La noche es mía’ también elogió algunas partes del cuerpo de Ruggiero: “Ese terno por lo menos S/ 1500 hasta S/ 5000 el alquiler, mira el pechazo que se maneja, es pechón y peludo. De todas maneras le voy, lo depilo, no sé. (…) Mira la barbilla de Luis Miguel así partido”.

Finalmente, Carlos Galdós predijo qué es lo que podría hacer el ministro de Trabajo cuando termina su función en el gabinete.

“Es millennial, o sea de todas maneras él debe llegar del Consejo de Ministros a jugar PlayStation. Es el más chibolo del gabinete (...) ¿Cómo será? Termina el Consejo de Ministros y se pone a intercambiar con su pata figuritas del álbum del Mundial”, concluyó.

