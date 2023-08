Carlos Orozco sembró la polémica tras hablar sobre la paternidad de Ricardo Morán en su programa ‘Bienvenidos a Ouke’. Recordemos que el productor de TV aún lucha contra el estado peruano por el reconocimiento de sus dos hijos nacidos en Estados Unidos gracias a una donante de óvulo.

“¿Lo que hace Morán no es comprar un niño básicamente? En esencia, Morán ha comprado un niño, ¿o no?”, dijo el periodista.

Debido a este comentario, la acompañante de Orozco, Ale, le explicó que Morán no compró un hijo, sino que él adquirió un óvulo y lo fertilizó.

“No ha comprado un niño, él ha adquirido un óvulo, que lo han fertilizado con su esperma y han fecundado”, trató de aclarar la joven. “Ya, yo voy a Estados Unidos, compro un óvulo, compro una mujer que lo tenga”, explicó Ale, a lo que el periodista arremetió: “Pero ese óvulo lo compró”

Luego continuó con: “yo no creo que alguien de buena gente done su óvulo… lo pagó… ¿No lo compró entonces?. Es como que me digas, compré harina, compré huevos, compré azúcar, pero no compré un keke”,