Luego que Mujeres al Mando saliera del aire por la señal de Latina TV, Thais Casalino confesó que ha vuelto a sus orígenes, pues se encuentra haciendo investigación periodística en el programa dominical Contracorriente, en Willax.

“Volví a mi origen: estoy haciendo investigación periodística. Soy reportera de Contracorriente, el dominical de Willax, los domingos a las ocho de la noche”, expresó la periodista para Ojo.

Cabe mencionar que Casalino también dio a conocer su deseo de participar en El Gran Chef Famosos, pues ella formó parte de los talentos de la casa televisiva de la avenida San Felipe.

“Todos los participantes son súper queridos y tienen su tribuna especial. Me encanta que se muestren honestos al reconocer por ejemplo que es la primera vez que cortarán Cebolla o pelarán el pollo para cocinar (...) me encantaría participar si me llaman yo feliz, además me encanta cocinar”, contó.

Thais Casalino defiende ingreso de Josi Martínez en El Gran Chef Famosos

“Me parece que todos los tiktokers se han ganado su lugar en la tele por los seguidores que tienen, claro, los que llevan sus cuentas con responsabilidad”, expresó Thais Casalino para Ojo.

Luego continuó con: “en el Caso de Josi es un súper talento con seguidores internacionales, nominado por MTV. Yo lo sigo particularmente, me encantan las publicaciones que hace junto a su mamá. Es para muchos adolescentes y jóvenes un referente. Me parece atinado que esté allí, además nos vamos a divertir todos porque ya confesó que no sabe cocinar, así es que cada día será un reto”.

Josi Martínez minimiza críticas por su participación en ‘El Gran Chef Famosos’: “No se gasten porque yo soy feliz”

El programa ‘El Gran Chef Famosos’ ha cautivado al público peruano y por ese motivo anunciaron una tercera temporada del reality culinario que llegará el 14 de agosto.

Uno de los nuevos participantes que decide dar todo su esfuerzo en los retos gastronómicos es el reconocido tiktoker Josi Martínez, conversó con Diario Ojo para contarnos que espera divertirse en su primera experiencia en la televisión. Además, restó importancia a las críticas que recibe por redes sociales y resaltó que ignora los comentarios que fomentan el odio.

“Siempre que recibo críticas, las leo y digo: ‘¿Esta crítica me ayuda o solamente fomenta el odio?’ Si la crítica es constructiva, viene con un consejo o ayuda, la leo y la tomo. Si solamente fomenta el odio literalmente lo ignoro. Así que le mando un mensajito y les digo que no se gasten porque yo soy feliz, me trato de divertir siempre y eso es muy importante”, declaró.