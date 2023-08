Milena Zárate acaba de lanzar una serie advertencia a Pilar Gasca, pues afirma que si se llega a encontrar con ella, le “cantará sus cuatro verdades”, por llamarla “vieja menopáusica” y entrometerse en su relación durante el tiempo que estuvo con el cómico Edwin Sierra.

“A esa niña se la tengo jurada, apenas me la encuentre, le voy a decir sus cuatro verdades. Ha sido una faltosa, una irrespetuosa (...) he estado callada todos estos años por un papel”, expresó Milena Zárate para Trome.

Luego continuó con: “ella empezó porque en medio de una discusión con Edwin por la manutención de la niña, no tuvo la mejor idea que opinar sobre lo que me tenía que dar (..) exploté y la puse en su lugar. Luego me llamó ‘vieja menopáusica’, horrorosa y que mi hija era insignificante. Esa fue la gota que derramó el vaso”.

Cabe mencionar que Milena Zárate dejó entrever que la separación de Edwin con Pilar, fue producto de una infidelidad.

“No creo en ese comunicado, él no es de hacer esas cosas, no le gusta exponer su vida privada. Me parece que podría haber accedido por obligación. Lo otro es que todo sea una farsa, que sea parte de algo, quizás para promocionar a la empresaria del Onlyfans”, contó.

