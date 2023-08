Fatima Segovia reveló en redes sociales los verdaderos motivos por los que se alejó de la televisión y evidenció su deseo de volver a ‘JB en ATV’.

En una transmisión en vivo donde la popular ‘Chuecona’ contó que se fue del programa de Jorge Benavides porque tenía un problema en sus piernas.

“ Me alejé de la televisión por un tema de salud. Si es cierto que pedí licencia unos 6 meses, le doy muchísimas gracias a la producción, a Jorge (Benavides) que es la cabeza del programa y a Karincita (Marengo) que les agradezco mucho. Se alargó más la cosa porque no pasaron las cosas como yo esperaba”, expresó.

En ese sentido, la modelo dijo que su recuperación no fue facil, pues no pudo hacer actividad física y subió de peso.

“Mi recuperación, de la operación que tuve a mis piernas por un tema de salud, fue muy larga y dolorosa, de verdad fue superdifícil, me tuve que engordar a la fuerza el año pasado. Hubo muchas personas que me insultaban (…) me valía madre ”, manifestó.

Luego, expresó su deseo de volver a la televisión, incluso se animó en hacerle un pedido a Jorge Benavides y su esposa Karin.

“Ahora estoy bien, tengo el visto de doctor, yo quiero estar a mi 100% para empezar mis eventos, para empezar Dios quiera en la televisión, si es que Jorgito y Karin me dan el chance, si no no hay problema. Me voy a México, busco opciones porque también por ahí tengo unas conversaciones y en eso estoy”, concluyó.

