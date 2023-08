Magaly Medina se pronunció en su programa sobre el caso de Maju Mantilla y su esposo Gustavo Salcedo, luego de que fuera visto ingresando a un hotel con Mariana de la Vega.

MIRA ESTO: Filtran presunta foto del esposo de Maju Mantilla ingresando a spa con Mariana de la Vega

Asimismo, la conductora de TV compartió información reveladora junto a su invitada, Mónica Cabrejos. La presentadora de ‘Al Sexto Día’ reveló que llegó a su WhatsApp una supuesta foto de Gustavo Salcedo y Mariana de la Vega en un spa. Tras ello, la ‘Urraca’ contó que tenía la misma imagen, pero no estaba segura si se trataba o no de ellos.

“ Para beneficio de la duda parecerían. Sí, es una foto que digamos, no es precisamente que estén entrenando. No sé si se trataría de los dos, los biotipos como tú dices (señalando a Mónica), parecen corresponder, pero de ser esto cierto, pues le quitaría a Gustavo Salcedo, esposo de Maju, digamos le quitaría piso por el comunicado que él hizo”, manifestó la periodista de espectáculos.

“Estas imágenes son de dos personas en toalla en la zona del spa. Ahora, yo no puedo afirmar y decir que estas personas sean porque parece tomada de una cámara de seguridad que debe estar, pues en el techo del spa, está circulando en redes sociales, es cierto. Yo no sé si esto lo ha visto Maju porque si lo ve, uno reconocer a la persona que está a su lado, no podemos afirmar a ciencia cierta”, agregó.

