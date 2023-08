Susy Díaz cuenta que Florcita Polo sufrió de bullying y estuvo en 20 colegios: “La fastidiaban porque yo salía con poca ropa”

Susy Díaz reveló que su hija Florcita Polo estuvo hasta en 20 colegios pues fue víctima de bullying en su infancia, debido a su trabajo como vedette.

“ Florcita la fastidiaban mucho en el colegio porque yo salía en los periódicos con poca ropa, la cambié como de 20 colegios ”, manifestó en ‘Café con la Chevez’ de Trome.

No obstante, la engreída de la rubia llegó hasta un colegio en Villa El Salvador, donde fue tratada “como una reina”.

Susy Díaz descarta que Florcita Polo esté embarazada: “No piensa tener otro hijo”

Susy Díaz se refirió a los rumores sobre un posible embarazo de su hija, Flor Polo Díaz, quien actualmente tiene una relación sentimental con Luiggi Yarasca.

En una reciente entrevista, durante el estreno de la película ‘Barbie’, la exvedette aseguró que la exesposa de Néstor Villanueva no planea ser madre por tercera vez.

“Yo veo a mi hija metida en mi casa, así que no sé en qué momento sale (con Luiggi). No está embarazada, para nada. Ella no piensa tener otro hijo más, no puede con los dos pequeños, peor será con tres. Ella está tranquila, trabajando y con los bebés. No desea otro hijo”, expresó para Trome.

TE PUEDE INTERESAR