Karla Tarazona ya se acostumbró a que su compañero de conducción, Kurt Villavicencio ‘Metiche’, siempre le recuerde lo que fue su relación con Christina Domínguez y su infidelidad con Isabel Acevedo.

A pesar de que ella ha demostrado que se lleva bien con el padre de su último hijo, pocas veces se le ha visto de nuevo interactuar con él, a menos que se trate de alguna fecha especial que involucre a su menor. Sin embargo, el conductor sorprendió a todo el público televidente al confesar que ahora ambos estarían más cerca que nunca en un evento público.

“¡Para no perdérselo! Luego del ‘berrinche’ que le hizo a Rocío Miranda por posar junto con el novio de Pamela Franco en un evento, Karla Tarazona también se lucirá junto a Christian Domínguez el próximo viernes 18 de agosto como representante de Radio Panamericana... Karla va a presentar a su ex”, comenzó diciendo el popular ‘Metiche’.

Frente a estas declaraciones, Karla dejó en claro que no ocultaría el evento en el que también participará el cumbiambero, haciendo referencia a lo que hizo Rocío Miranda. “No sería tan hipócrita como ella. Yo lo anuncio, pero no me tomo foto” , expresó tajantemente Tarazona.

