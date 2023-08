Luego de que Vanessa López publicara en sus redes sociales que fue víctima de una actitud violenta por parte de Carlos ‘Tomate’ Barraza; el cantante decidió romper su silencio y dejó en evidencia que la modelo no le permite ver a su pequeña hija.

“Hoy me tocaba ver a mi hija, hoy y mañana, previa comunicación con la mamá. He venido hace 10 minutos, estoy tocando el timbre pero nadie me abre”, comenzó diciendo.

“Es posible que la señora diga que la conciliación dice que es a las 3 de la tarde, me iré a mi auto a esperar que sean las tres y volveré a tocar, si no me la dan, aquí quedará y mañana también volveré”, agregó.

En ese sentido, el artista peruano siguió esperando a que Vanessa le abra la puerta de su casa y pueda entregarle a su menor, pero lamentablemente no obtuvo respuesta. “Vuelvo a tocar por última vez y paso a retirarme, mañana regresaré y espero que la respuesta sea positiva. No estoy pidiendo otra cosa que sacar a mi hija como se había acordado telefónicamente”, indicó decepcionado.

