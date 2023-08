Fuertes declaraciones. Vanessa López decidió salir en sus redes sociales para denunciar nuevamente que fue víctima de actitudes violentas por parte de Carlos ‘Tomate’ Barraza, hace algunos días atrás, tal cual se evidenció en el programa de Magaly Medina.

Y es que recordemos que la popular ‘Urraca’ mostró unas imágenes donde el salsero enfrenta a la madre de su última hija y la grita de manera bastante prepotente en la puerta de su departamento.

“Sé que muchos están indignados de la manera en que justifiqué el comportamiento de Carlos el día que vino a mi casa, pero me manipuló para quedarme callada y defenderlo diciendo que perdería su trabajo”, comenzó diciendo la modelo mediante sus historias de Instagram.

Asimismo, señaló que no es la primera vez que ’Tomate’ tiene un comportamiento impulsivo con ella. Incluso, confesó que en dicho presente episodio hasta le arrancó una uña acrílica y descuadró la puerta de su casa.

“No es la primera vez que viene a hacer escándalo y siempre comportándose de una manera agresiva (...) No negaré que mientras estaba soltero se comportó de una manera diferente, ahora que retomó su relación nuevamente viene con sus comportamientos agresivos y explosivos” , agregó.

Por último, Vanessa señaló que solo espera que Barraza cumpla con sus responsabilidades como padre de su pequeña. “Espero que solo cumpla con la conciliación y deje de ser tan tóxico, cínico, manipulador, patán, porque hasta el día de hoy me hace escenas de celos. Ya no me quedaré callada jamás”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR