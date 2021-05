Vanessa López estuvo como invitada especial en el programa de Magaly Medina, donde reveló que su expareja y padre de su última hija, Carlos ‘Tomate’ Barraza, le ha pedido mediante un documento oficial la reducción de la pensión de alimentos, debido a que su pequeña hoy en día recibe canjes de diferentes marcas.

En ese sentido, la madre de familia se mostró bastante indignada con este hecho y aseguró que el comportamiento del cantante le hace pensar que no quiere como debería ser a su pequeña.

“Yo creo que Tomate no quiere a mi hija. Hay cosas que no puedo contar en la televisión, pero estoy segura que no la quiere tanto como dice. No se comporta como debería ser. Él sabe a qué me refiero. Hay otros temas delicados y personales, pero bueno, yo siento eso. Yo lo he visto ser papá, y es totalmente nada a lo que es con Emiliana”, expresó.

“Hace dos días que Emiliana se puso mal, no dejó de llamarla, pero me di con la sorpresa, cuando ya estábamos teniendo acercamiento con él por mi hija, llegar a mi casa y ver todo ese tomo de documentos... No sé, me hace dudar”, finalizó diciendo Vanessa.

