El actor cómico y conductor de “Noche de patas” ha dado mucho que hablar en los últimos días después de participar en una campaña sobre la violencia contra la mujer en el “El Wasap de JB”. Al respecto, contó para Ojo que hasta el momento no ha tenido ninguna queja con los personajes que encarna o imita.

Por ello y sabiendo que las sonrisas se necesitan más que nunca en tiempos de pandemia, conversamos con el conocido comediante para hablar sobre su carrera y cómo la pandemia ha transformado el arte de hacer reír a la gente.

Tienes un gran compromiso por continuar llevando alegría al público...Sí, es una responsabilidad más grande de lo normal porque siento que los peruanos nos necesitan más que nunca y me lo dicen a través de las redes sociales. Por eso, hay que seguir trabajando, el humor en este momento no puede parar.

Pero también es algo arriesgado... En mi caso son muchos porque me voy a la radio, al canal. Pero igual lo tomo con mucho cariño y con todo mi aprecio. Esto es lo aprendí y lo único que sé hacer en mi vida: llevar diversión y alegría. Es duro, pero gratificante al final.

Debido a la situación ¿los temas han cambiado por la sensibilidad que provoca la pandemia? Gracias a Dios, el humor que hago siempre es bastante respetado, incluso a los personajes que imitamos. No hemos tenido ninguna queja y esperemos que no nos pase. De igual forma, hay que saber mantener la distancia para que la gente no se sienta mal. Hay cosas que a uno le puede dar gracia, pero también hay que medirnos porque no es el momento adecuado.

Ésta no es la primera crisis que enfrentas, ¿cierto? Sí, yo he pasado el hambre de los ochenta con Alan Garcia y todavía fui papá, yo tenía 18 años. Era algo fuerte, pero ahora esto es diferente, es invisible. No tenemos ni la menor idea de donde está el virus. No sabemos bien a lo que nos enfrentamos. Yo tengo cuatro pruebas hechas ya porque salgo y puedo contagiarme. No puedo ser irresponsable de contagiar a alguien. Eso sería fatal.

Estás apoyando a muchos compañeros y amigos con la difusión de los emprendimientos que ahora están haciendo... Y no solo compañeros, también es gente que no conozco. Me tomo la foto con su producto y la gente piensa que es un canje, para nada.

¿Ves con optimismo el futuro? Por supuesto que sí, esto va a terminar pero hay que tener paciencia. Mientras tanto solo pido que nos cuidemos. Mucha gente va aprender a apreciar la vida.