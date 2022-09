Carlos Vílchez se encuentra en el ojo de la tormenta pública luego que se dejara entrever que dejaría el programa cómico de ATV debido a la presencia de Carlos Álvarez. El humorista se pronunció por primera vez sobre el esperado encuentro entre Jorge Benavides y }Carlos Álvarez en ‘El Especial’ que se trasmitirá este sábado 10 de setiembre en horas de la noche.

En diálogo con Trome, el actor cómico aclaró los rumores sobre sus salida de ‘JB en ATV’ y explicó la razón por la cual no podía trabajar con su tocayo.

¿Por qué Carlos Vílchez no quiere trabajar con Carlos Álvarez?

El conocido popularmente como ‘Carlota’ consideró que no tiene química con Carlos Álvarez, además aseguro que no está dispuesto a hacer humor político porque no le gusta. Sin embargo, hizo hincapié y reconoció que Álvarez es un buen imitador.

“No puede haber ‘química’ con alguien que no he trabajado (...) Yo no podría trabajar con él porque tiene un humor diferente, recontra político. A él le gusta la política, sabe mucho de eso. Yo no. Para empezar, odio la política, nunca me he metido ni me meteré en política... Ojo, nunca dije que él sea un mal imitador, no sé por qué la gente insulta sin saber lo que uno dice”, dijo el cómico.

Carlos Vílchez niega salida de ‘JB en ATV’

En otra parte de la entrevista, Carlos Vílchez aclaró que Carlos Álvarez no es parte del elenco por lo que no tiene motivos para alejarse del espacio cómico.

“Nunca he dicho que vaya a dejar el elenco... Él (Carlos Álvarez) no trabaja en el programa. Ahí nos estamos equivocando. Él está trabajando en un programa aparte con Jorge. Si trabajáramos juntos, no tendría ‘química’ con él, tenlo por seguro. No podría estar en un lugar donde no me siento cómodo, porque van a hacer harta política; y yo no hago política, porque no sé, porque no conozco de política, con las justas sé cómo se llama el presidente”, agregó.

