El reencuentro entre Jorge Benavides y Carlos Álvarez ha causado bastante polémica en el mundo de la farándula. Y es que se viralizó una fotografía de los cómicos junto al productor Ney Guerrero, motivo por el que muchos se preguntan qué pasará con Carlos Vílchez.

Fue el creador de “Instarándula”, Samuel Suárez, quien a través de sus historias recordó una entrevista donde Álvarez tuvo con Milagros Leiva en el año 2018, cuando la periodista le pregunta sobre la posibilidad de volver a trabajar con el popular ‘JB’.

“Tras fotito de JB y Carlos Álvarez, el tío Vilchez se vuelve tendencia y es que al parecer este no soportaría trabajar al lado de posible jale de ATV”, escribió el popular Samu, junto a un extracto de la controvertida entrevista.

“Carlos Vílchez ha dicho que si tú vuelves a trabajar con Jorge Benavides, él renuncia”, le dijo en ese momento la conductora. “Bueno, sobre ese punto no tengo ningún comentario. Sí me gustaría volver a trabajar com Jorge. No le guardo rencor a nadie, si me lo tienen a mí, mala suerte, qué voy hacer”, dijo Álvarez en aquella oportunidad.

Hasta el momento, Carlos Vílchez no se ha pronunciado sobre el posible retorno de Carlos Álvarez al elenco de Jorge Benavides. Sin embargo, en sus historias de Instagram mostró un adelanto de lo que será la edición de este sábado de “JB en ATV” y “Noche de Patas”. ¿Qué dirá al respecto el popular ‘Tío Vílchez’?

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO