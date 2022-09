Este 2 de septiembre de 2022, Leonard León ninguneó a Christian Domínguez por su talento como cantante, pero los usuarios no se quedaron callados y arremetieron contra el exesposo de Karla Tarazona, entre ellos el periodista Samuel Suárez.

A través del portal Instarándula, ‘Samu’ afirmó que si bien Leonard León es un buen cantante, no ha logrado lo que Christian Domínguez en otros rubros, como la empresa y el ser líder de una orquesta propia que es conocida en todo el país:

“¿Es justo que Leonard ningunee a Domínguez en el rubro artístico? Nadie discute que el señor León tiene una gran voz, por eso hasta el día de hoy trabajando en eventos, entonando su cuchumilúnica canción de la “dulce princesita” y otros éxitos conocidos. Si bien Christian no tiene ese mismo talento vocal, ha conseguido liderar una de las orquestas de cumbia más solicitadas del país, lo que no te da en voz te lo da en show (aunque igual se defiende cantando), tiene empresas, conduce en TV y tiene un público que lo quiere (algo que muchos desearían tener). Entonces ¿es justo que Leonard lo ningunee como artista?”, señaló.

En ese sentido, un usuario resaltó que Christian Domínguez, pese a no tener la voz de Leonard León, es más exitoso: “Christian es multifacético, muy trabajador desde joven. No lo puede ningunear... Domínguez como muy bien lo dices, Samu, ha logrado tener su propia empresa y éxitos... cosa que Leonard a su edad no las ha logrado. Por mucha voz que pueda tener, se le ve muy comodín en donde se encuentra”.

El periodista Samuel Suárez aprovechó este comentario para afirmar que, además de todo lo mencionado, Christian Domínguez no ha sido acusado de dejar sin pensión de alimentos a sus hijos: “Las comparaciones siempre son incómodas, pero el mismo Leonard ha buscado que el público haga su comparativo y eso que se olvidaron de mencionar que Domínguez tendrá sus anticuchos faranduleros, pero padre responsable es”.

Samu critica a Leonard León - diario ojo

Fuente: Instarándula

TE PUEDE INTERESAR