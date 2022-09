Leonard León no toleró que sigan hablando de él en los programas de espectáculos, donde lo critican por no velar por sus hijos y de no pasarles pensión económica, según denunció en varias ocasiones Karla Tarazona.

Un personaje que lo cuestionó fue Christian Domínguez, quien también tuvo que hacer el papel de padre y criar a los hijos de Leonard cuando sostenía una relación sentimental con la conductora de televisión.

Este viernes 2 de setiembre, Domínguez le sacó en cara a su colega que no vea a sus hijos y que ponga de justificación que no tiene dinero. “Inclusive si no te permiten estar cerca, como papá te paras en la puerta, vas al colegio y te quedas esperando, así no tengas un centavo, porque no tiene nada que ver el amor con el dinero”, comentó la actual pareja de Pamela Franco.

Leonard León explotó y dirigió una fuerte indirecta al cumbiambero, tildándolo de “vergüenza de cantante” , aunque evitó poner su nombre en la historia de Instagram.

“Sigue con tu show, ‘vergüenza de cantante’ al referirte a mi. Jamás me ha importado hablar de ti ya que no lo necesito, un buen artista, cantante, no necesita eso y todo lo que hago en mi trabajo lo hago bien, a comparación tuya” , fue el misil que lanzó en sus redes sociales.

