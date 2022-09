Janet Barboza le respondió a Leonard León durante el programa América Hoy transmitido este 2 de septiembre: “Desgraciadamente, Leonard León, tus actos han hablado por ti mismo, Karla Tarazona te ha acusado públicamente en un programa de televisión inclusive de haberle faltado como persona físicamente respecto a su integridad, entonces, si hablamos de un hombre que le falta a una mujer de esta forma ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar de un hombre que permanentemente es acusado de no velar por sus hijos ni de pasarles la pensión como corresponde? Entiendo que por meses seguramente lo has hecho y por otros tantos no, entonces sí, Leonard León, de ti qué se puede esperar, de un hombre que agrede a una mujer y que además no vela por sus hijos”, dijo la ‘rulitos’. Por su parte, Brunella Horna recordó que la hermana de Leonard también lo denunció por agresión. “Para mí una mujer es sagrada y los niños aun más”, dijo Janet Barboza.