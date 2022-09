Christian Domínguez decidió romper su silencio y responder a Leonard León, padre de los dos hijos mayores de Karla Tarazona. Y es que Rafael Fernández había asegurado que iba a crear un fondo para pagar la educación de los menores de edad, afirmaciones que indignaron a Leonard.

“Eres un asno que no piensas en las consecuencias de tus propias palabras y que psicológicamente estás afectando a niños, qué se puede esperar de alguien que le encanta la cámara. Cuando alguien quiere hacer una obra de bien no anda divulgándolo”, comenzó diciendo en su mensaje.

Al respecto, Janet Barboza le preguntó su opinión a Christian Domínguez por el distanciamiento de Leonard con sus hijos, Stefano y Alessandro. Recordemos que, durante mucho tiempo, Domínguez asumió el papel de padre ante los menores.

“Definitivamente todo esto viene de raíz, eso se solucionaría muy sencillo si el papá estuviera presente, eso siempre lo voy a decir, fue también en mis tiempos”, comenzó diciendo.

Además, le puso el parche a Leonard diciendo que el no tener dinero no justicia que no vea a sus hijos, así tenga una orden de distanciamiento.

“Pase lo que pase, tengas o no tengas dinero, inclusive si no te permiten estar cerca, vamos a imaginar que no te permitieran estar cerca, como papá te paras en la puerta por último, vas al colegio y te quedas esperando, así no tengas un centavo porque no tiene nada que ver el amor con el dinero”, comentó la actual pareja de Pamela Franco.

Hace poco, en agosto, se conoció que Karla Tarazona denunció penalmente a Leonard por no asumir la deuda por pensión de alimentos de sus dos hijos, la cual ascenderían a 80 mil soles.

