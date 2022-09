Olenka Cuba, actual pareja de Leonard León, sacó las garras y arremetió contra Karla Tarazona. La esposa del cumbiambero enfureció luego de que Magaly Medina tildara de “conchudo” al cantante por criticar al empresario Rafael Fernández, quien por mucho tiempo se hizo cargo de la educación y alimentación de sus dos hijos.

Hace poco, en agosto, se conoció que Karla Tarazona denunció penalmente a Leonard por no asumir la deuda por pensión de alimentos de sus dos hijos, Stefano y Alessandro, la cual ascenderían a 80 mil soles, según reveló ‘Metiche’.

Olenka Cuba respondió a Magaly Medina y consideró que que Karla Tarazona se hace la “víctima”.

“Te voy a aclarar varios puntos a ti y a toda esa gente franelera, ‘amigos’ de la otra ‘señora’, que tanto la defienden y la tratan de victimizar como sea, todo porque les da shows y primicias que ustedes necesitan, algo que Leonard no necesita vivir de escándalos como a la que ahora trata de víctima”, comenzó su escrito en Instagram.

Según Olenka, el cantante de cumbia si pasa dinero para sus hijos y puede mostrar los vouchers: “Les reto a que digan que Leonard no pasa ni un sol. Que esa señora no quiera vivir su realidad y pretende vivir como rica, ese ya no es problema de Leonard”.

¿Qué dijo Olenka Cuba sobre Rafael Fernández?

“Tanto esa señora como su exmarido tuvieron la conchudez de denunciar a Leonard por violencia psicológica contra sus hijos. ¿Te parece bien lo que hicieron? Quien ha venido años utilizando a sus hijos, mencionándolos programa tras programa y paseándose con maridos diferentes involucrando a sus propios hijos. ¿Eso no es un daño psicológico hacia ellos mismos? ¿Algún día los ha mantenido al margen? No. Ahora que ella se separa lo primero que hace es su comunicado para dar pena es mencionar a sus propios hijos, ¿para qué? Para dar pena y utilizar su victimización que ahora todo lo hace por ellos. Pfff... Cuando uno quiere proteger a un hijo ni siquiera se les menciona”, disparó la esposa de Leonard León.

Oleka Cuba recordó el episodio que denunció Karla Tarazona, de que Leonard León no quiso firmar el permiso para que sus hijos se vayan a Disney, Estados Unidos. Recordemos que la pareja tenía planes de vivir en dicho país.

Según dijo, el cantante no firmó un permiso fue porque, junto a Karla, tienen procesos y denuncias psicológicas mutuamente “y no puede dar un permiso porque los niños están involucrados en esos procesos”.

