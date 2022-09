Tiene un hijo en común con Karla Tarazona y las declaraciones de Rafael Fernández, no le gustaron para nada, ya que según él, hizo quedar a su hijo como si no tuviera padres y Christian Domínguez quedó como si fuera alguien que no solventa los gastos de su pequeño.

Luego de poner pecho por su hijo al oír que Rafael Fernández mencionó un apoyo para él y sus hermanos como si no tuvieran padres. Christian Domínguez aclaró que él siempre paga el 50% de los gastos de su hijo y que cuando hablaron del colegio caro, Karla le afirmó que no tendrían problemas.

Otra de las declaraciones de Rafael, afirmaba que no le gustaba la presencia de Christian en su hogar, pero el cantante de cumbia aclaró que quien lo invitaba, era el empresario, no Karla Tarazona: “Karla nunca me invitó a su casa, quien sí lo hizo, fue Rafael, yo habré entrado a su casa cinco veces autorizadas por él”.

