No llegaron ni a los dos años, pero ya solicitan un divorcio. Rafael Fernández y Karla Tarazona decidieron dejar de lado su relación y hacer una vida separados, pero a diferencia de a ella, al empresario se le nota tranquilo y él explicó los motivos.

No le bastó con afirmar que él fue el que decidió terminar con el matrimonio, además señaló que no se encuentra ni siente culpable: “Se comenzó a ir el amor, es la verdad, no tendría por qué mentir, yo di el 100% de mí, no me limite”.

El empresario además señaló que el amor por Karla Tarazona, no se fue de la noche a la mañana: “Tomar esa decisión no ha sido de la noche a la mañana, es porque ha sido pensada, no es de la noche a la mañana ni una pataleta, si yo no hubiese dado el 100% de mí, me sentiría triste y me sentiría mal”.

