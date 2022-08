El ‘Rey de los huevos’, Rafael Fernández, se encuentra en boca de todos luego de revelar su verdad sobre su separación con Karla Tarazona en una entrevista con la periodista Magaly Medina. El empresario reveló que le entregará un fondo de dinero para solventar los estudios superiores de los pequeños de Leonard León y Christian Domínguez.

El aún esposo de la conductora del programa ‘D’Mañana’ aseguró que pagará los cinco años de colegio de los menores y señaló que no se desvinculará porque siente un enorme cariño por ellos.

¿Qué dijo Rafael Fernández sobre los hijos de Karla Tarazona?

“Lo que yo estaba pensando es hacerles un fondo, porque valen la pena, no solo son inteligentes, son cariñosos y yo he ido a ollas comunes y nada me costaría darles un fondo, la cosa es que no desaprovechen la oportunidad”, manifestó Rafael Fernández en conversación con la figura de ATV.

“Yo creo que van a estar muy bien, no me voy a desvincular de ellos. Son unos chicos excelentes, inteligentísimos los tres y no merecen que yo deje de estar a su lado ”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR