Carlos Vílchez fue presentado oficialmente como el nuevo ‘jale’ de ATV junto a su compañero Jorge Benavides. Y es que lo que sorprendió a propios y extraños, fue que el conductor se mostró muy conmovido en su último programa de “Noche de patas”.

En ese sentido, sus compañeros y amigos Andrés Salas, Gonzalo Revoredo y Óscar López Arias, vivieron un momento muy emotivo cuando le preguntaron a Vílchez sobre su futuro laboral.

“Somos patas y lo tengo que decir al aire, lo que pasa es que me tengo que despedir de ustedes, no ahora, si no la próxima semana, porque he tomado una elección y parte de ella es mi familia. Tengo que contarles que tengo que abandonar el programa porque tengo que irme a otro lugar”, comentó Carlos hasta romper en llanto.

“Así como en otras canchas la va a ser, eres un capo y muy bien por él, le deseo siempre lo mejor” dijo Andrés Salas. Por su parte, Gonzalo Revoredo mencionó: “Te vamos a extrañar siempre, pero siempre vamos a estar juntos y no nos vamos a perder la vista. Lo único que te puedo decir es alas y buen viento en este proyecto”.

“Te quiero demasiado y tengo que decirte que tengas mucha felicidad y qué ‘Noche de patas’ es tu casa y puedes regresar cuando tú desees y serás bienvenido como siempre”, finalizó diciendo Oscar.

