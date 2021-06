¡Fuertes declaraciones! Mara Zambrano, la madre del futbolista Carlos Zambrano, decidió pronunciarse respecto al ‘ampay’ que emitió el programa “Amor y Fuego”, donde se le ve al defensa peruano junto a Jefferson Farfán y ‘Zumba’, en lo que sería una reunión social en plena crisis sanitaria por el COVID-19.

“Encerrona con mis nietos, nueras, hijos y amigos. Gracias negro, Zumba y al mago, nos alegraron la tarde, todo quedó registrado en mis cámaras que graban las 24 horas sin editar, sin cortes”, comenzó escribiendo la señora en su cuenta oficial de Instagram, junto a varias fotografías de lo que habría sido dicho evento.

“Para la próxima, toquen mi puerta y los hago entrar y les invito el almuerzo, y de paso entrevistan a mis nietos que les gusta la joda... Y no me salgan con la pandemia porque estamos todos vacunados y tengo como demostrarlo”, agregó, haciendo referencia a los reporteros del programa que conduce Rodrigo González y Gigi Mitre.

Sin embargo, el popular ‘Peluchín’ no se quedó callado y le respondió a la señora Mara Zambrano, fiel a su estilo. “Es decir, las encerronas no están permitidas, sean familiares, amicales, mezcladitos, no se puede. Porque la falta de información y esa prepotencia que da el sentirse todo poderoso, cuando eres un ídolo popular de deporte, hace que se desinforme y se digan disparates públicamente”, expresó.

