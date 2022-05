Durante muchos años Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo han sido una de las parejas más sólidas y famosas del ambiente artístico en Colombia. El romance los unió desde hace 13 años y todo iba muy bien en la relación de los artistas; pero en las últimas semanas sus miles de fans se han alarmado debido a que los actores no han realizado publicaciones juntos en sus redes sociales tal como lo hacían antes ¿Qué ha pasado?.

Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo son dos reconocidos actores de Colombia que han participado en distintas telenovelas y series. En algunas oportunidades han trabajado juntos en producciones como “Sin senos no hay paraíso”, “Niños ricos, pobres padres”, “El señor de los cielos”, y en “Nadie es eterno en el mundo”.

Precisamente, en esta última producción, realizada en el 2007, fue donde la pareja se conoció durante las grabaciones. Y en octubre del año siguiente iniciarían su romance el cual gritaron a los cuatro vientos.

Sebastián Caicedo y la actriz comenzaron su romance en octubre de 2008 y después de 11 años de noviazgo llegaron al altar en 2019 (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

Pero fue recién en el 2019 cuando decidieron dar un paso más en su relación sentimental y se juraron amor eterno en Cartagena de Indias (Colombia) donde estuvieron acompañados por sus familiares y amigos.

Con el paso de los años siempre se le vio a la pareja muy unida y felíz disfrutando de su matrimonio. Esto también podía verse en las redes sociales donde constantemente publicaban fotografías juntos de las distintas actividades que realizaban.

Pero de un momento a otro dejaron de publicar fotos y esto llamó la atención de sus miles de fanáticos.

Carmen Villalobos es una reconocida actriz colombiana (Foto: Carmen Villalobos/Instagram)

¿POR QUÉ CARMEN VILLALOBOS Y SEBASTIÁN CAICEDO NO HAN APARECIDO JUNTOS?

La pareja que conforman Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo ha sido una de las más queridas por el público durante muchos años y sus fans estaban acostumbrados a siempre verlos juntos en las fotos que publicaban o a ver cómo interactuaban en redes sociales. Pero esto, al parecer, ha cambiado lo que generó la alarma entre sus seguidores.

Ante ello, la actriz colombiana respondió a esta gran duda en una entrevista al programa MezcalTV donde dijo toda su verdad.

“Lo que pasa es que claro cuando siempre has mostrado la relación y cuando ha sido como muy público es un poquito como raro ya no vernos. Eso fue una decisión que tomamos desde principio de año como separar las carreras, separar los seres humanos pues porque él sigue teniendo su vida, yo sigo teniendo la mía y a veces eso se estaba mezclando y ocasionando como rollos, entonces decidimos como ya que no nos vean juntitos”, señaló Villalobos.

Sebastián Caicedo junto a su esposa Carmen Villalobos (Foto: Carmen Villalobos / Instagram)

Como parte de la explicación, la actriz, indicó que esto también es para que cada uno pueda seguir construyendo los sueños o cosas personales que tienen.

“Sí, decidimos como dejar descansar de alguna manera las redes sociales de la relación. Pero no, ahí estamos”, agrega.

¿QUÉ HACE POR AHORA SEBASTIÁN CAICEDO?

Luego de la aclaración, Carmen Villalobos también comentó que su esposo Sebastián Caicedo viene trabajando en sus proyectos personales mientras que ella se dedica a las grabaciones de la nueva telenovela de Telemundo “Hasta que la plata nos separe”.

“Él está en Bogotá en sus proyectos. Ahorita está como muy metido en el tema espiritual y de motivación, cosa que me parece superchevere”, sentenció.