La mítica banda irlandesa U2, con su líder Bono a la cabeza, sorprendió a sus seguidores mexicanos al aparecer en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México para grabar parte de su nuevo material audiovisual.

Usuarios de redes sociales comenzaron a compartir videos y fotografías donde se observa a los integrantes del grupo de rock interpretando algunos de sus éxitos durante una filmación en la Plaza de Santo Domingo, encima de un ómnibus “retro”.

Las imágenes rápidamente llamaron la atención de los fanáticos. En varios videos puede verse a Bono y al resto de la agrupación sobre el techo de un autobús mientras interpretaban música frente a decenas de personas.

Producción

La presencia de la banda provocó que numerosos seguidores acudieran a la zona para intentar observar de cerca la grabación. Algunos permanecieron durante varias horas alrededor del área donde trabajaba la producción.

De acuerdo con información compartida por el propio grupo, el proyecto forma parte de “Streets of Dreams” o “La Calle de los Sueños”. El material estaría relacionado con el próximo disco de la agrupación.

Además, el concepto también tendría vínculo con la Street Child World Cup 2026, iniciativa respaldada por la banda desde hace varios años.