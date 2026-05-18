El cielo es el límite. Así parece pensar Rodrigo Fernandini, quien, a punta de trabajo, perseverancia y objetivos claros, se ha convertido en un chef destacado, dueño de dos restaurantes, y en un referente de la gastronomía en las redes sociales, sus más de 2 millones de seguidores así lo confirman.

Acaba de cumplir 35 años, entre viajes a Estados Unidos para supervisar su restaurante Artesano en Nueva York, y su trabajo en Fernandini, el restaurante que acaba de inaugurar en el distrito de Barranco, en Lima. A esta tarea se suman las grabaciones para sus redes sociales y la organización del Buenazo Fest 2, su segundo festival gastronómico que se llevará acabo los días 23 y 24 de mayo en el Parque de Exposiciones Costa Verde.

¿En algún momento pensaste que lograrías todo lo que tienes ahora a tan corta edad?

Estoy feliz de estar con mucha salud, con muchos proyectos. Me siento muy bendecido por Dios con mi familia, que es lo más importante, mi proyecto más grande. Si me preguntabas hace 10 años sobre el tema de las redes sociales, yo ni siquiera tenía Instagram ni TikTok, y creo que ni existían. Obviamente, verme en un lugar así era un poco imposible. Pero desde que empezamos a hacer contenido y que empezamos a crecer la comunidad, sí me puse objetivos grandes, que creo que es algo que me caracteriza cuando empiezo un proyecto. Hoy en día siento que estoy disfrutando mucho de este esfuerzo y de estos objetivos que se están cumpliendo con disciplina, con perseverancia. Cuando haces lo que te gusta, lo debes saber muy bien, a pesar de que hay cansancio, hay estrés; y de hecho que es gratificante. En esas estamos ahora.

También es más llevadero si tienes una compañera que te apoya. Tu esposa cumple un papel importante en el desarrollo de tu carrera

Mi esposa Abi es la pieza fundamental clave para todo lo que hago en general y todo lo que he hecho. Ella me ayuda a tomar decisiones, las más importantes, a nivel personal y profesional. Definitivamente, si no fuera por ella no estaría donde estoy ahora. Somos un equipo y mi cable a tierra, mi balance con las cosas que se presentan en el camino.

Háblame del Buenazo Fest 2. ¿Qué diferencia va a tener con la primera versión?

Estamos tirando la casa por la ventana. Vamos a sortear un carro 0 km. Además, estamos sorteando un año de arroz gratis, un año de atún gratis, un año de aceite gratis y habrá activaciones con más de 20 marcas que también van a estar regalando premios, haciendo sorteos. Yo voy a estar de principio a fin, interactuando con toda la gente que asista el festival. Somos el único festival de todo el Perú que no solamente ofrece comida de las tres regiones. Tenemos absolutamente todo en un solo lugar: hamburguesas, makis, sushi, pollo a la brasa, chifa, comida fusión. Lo tenemos todo. Hemos duplicado el espacio del año pasado para que todos estén más cómodos.

Recuerdo que la primera versión fue de un día, ahora serán dos días

Sí, ahora tenemos dos días, 23 y 24 de mayo, porque hubo un montón de gente que se quedó afuera y queremos que todos tengan la oportunidad de asistir.

¿Habrá presentaciones musicales?

Sí, claro, tenemos orquestas, un escenario alucinante.

Coméntame sobre Fernandini, tiene la agenda de reservas full…

Realmente es un sueño increíble, ver a la gente disfrutar, celebrar. Mira, no te miento, el 80 % de las personas que van en un día son o aniversario o cumpleaños. Entendemos que ir a Fernandini es para celebrar una ocasión importante.

Dos restaurantes, las redes sociales, una feria gastronómica. ¿Cómo te estás dividiendo?

Por ahora estoy más presente en el (restaurante) de Barranco porque es un proyecto de un mes. Artesano tiene 4 años, es un proyecto más cuajado, con bases mucho más sólidas porque tenemos gente con más recorrido en el día a día. Además, tengo socios en Nueva York que están presentes en las operaciones del restaurante todos los días. Igual viajo, acabo de regresar de Nueva York, estoy un par de días allá, regreso acá, me quedo una semana acá. Estoy ahorita un poquito saturado con los viajes, pero es parte del crecimiento, parte de que las cosas salgan bien. Como le digo a mi esposa, aún hay fuerza, estamos jóvenes y hay que darle con todo, que los niños están pequeños, y trabajar.

En términos gastronómicos, ¿tienes hambre de ambición, de crecimiento?

Pero obvio, de eso trata, de seguir avanzando. Y nosotros sentimos que recién estamos empezando, estamos en pañales.

SOBRE EL FESTIVAL

El evento contará con cinco zonas temáticas, cada una con identidad propia:

Calle del Sabor: el alma callejera del festival. Un homenaje al street food peruano y a esos sabores que forman parte de nuestra historia.

el alma callejera del festival. Un homenaje al street food peruano y a esos sabores que forman parte de nuestra historia. Calle Regiones: un recorrido por el norte, centro, sur y la Amazonía, que rinde tributo a los platos más emblemáticos del país.

un recorrido por el norte, centro, sur y la Amazonía, que rinde tributo a los platos más emblemáticos del país. Calle Fusión: la creatividad toma protagonismo con restaurantes que reinventan la cocina peruana con influencias internacionales.

la creatividad toma protagonismo con restaurantes que reinventan la cocina peruana con influencias internacionales. Calle Peruanazos: puro corazón y sazón casera, con propuestas tradicionales y un infaltable stand de emoliente.

ALGO MÁS

Álvaro Rod, Los Mirlos, Perú Borracho, Son De Guerra y otros artistas más participarán en el Buenazo Fest 2 y harán vibrar al público durante todo el festival.

El festival se realizará los días 23 y 24 de mayo, en la Costa Verde de Magdalena y las entradas están a la venta en Joinnus.