Con apenas dos años, tocando la pandereta, María Jesús Rodríguez, más conocida como “La Miski”, inició su carrera artística con la Familia Rodríguez, agrupación conformada por sus padres y sus nueve hermanos. A los 28 años asumió el reto de conducir el programa folclórico “Miski Takiy”. Han pasado 50 años y en la actualidad continúa difundiendo la música andina a través de sus plataformas digitales y sus famosos “privaditos”.

- Miski Takiy fue una época importante en tu carrera

Sí. Empecé a los 28 años. Estuve 10 años. Me iba de viaje, grababa, mis hijos estaban chiquitos y mi mamá me ayudaba.

- ¿Por qué no continuaste?

Hubo un cambio ahí, pero no hay mal que por bien no venga. En ese momento fue como que se me cayó el mundo. Salgo de Miski Takiy y mi mamá cae enferma. Entonces, en bendita hora salí del programa porque me pude dar el tiempo para devolverle a mi madre todas las atenciones y la cuidé hasta su último suspiro.

- ¿Ahora dónde estás trabajando?

Estoy full en las redes. Tengo mi canal de YouTube, el podcast, tengo diferentes formatos: “Una noche con la Miski”, “En casa con la Miski”. Yo no comulgaba mucho con la tecnología y me rehusaba, pero mi hijo me hizo entender y ya él se encarga de manejar las redes, y yo me presto para todo. También me llaman para los privaditos.

María Jesús tiene una variedad de trajes típicos, al menos uno por cada departamento del Perú. FOTO: Mario Zapata / GEC

- ¿Eres la reina de los privaditos?

Creo que sí (risas), porque de verdad empezó en pandemia y hasta ahora no paran. Yo voy a las serenatas con mi traje típico, sola con mi charango o con mis músicos, y les armó la jarana.

- ¿Y el apelativo de “La Miski” cómo nace?

Fue por el programa. Cuando salía por la calle la gente me decía “La Miski Takiy”, no me llamaban María Jesús. Luego, lo cortaron a “La Miski”. Hasta el día de hoy es mi marca.

- ¿Lo has patentado?

No. Para qué, si está patentado en el corazón de la gente. Cuando salí del Canal 7 me fui a Panamericana y mi programa se llamaba “Siempre Miski”, los del 7 me mandaron una carta notarial para que no utilice la palabra Miski. Como yo no tenía tiempo para pelear ni plata para abogado, dije Ok. Le puse “A todo Perú con La Miski”. Porque el apelativo no me lo pueden quitar.

“La Miski” María Jesús Rodríguez gusta del fútbol y es hincha de Cienciano. FOTO: Mario Zapata / FOTOS: GEC

- ¿Extrañas la televisión?

Un poquito. A estas alturas de mi vida, así tranquilita como estoy, me puedo dar el lujo de decir que sí a una propuesta buena, que no me tenga estresada.

- También cantas cumbia

Tengo mi escondidito tropical. Desde pequeña me gustaba la chicha, yo escuchaba radio Inca y era hincha de la tecnocumbia. Una vez me llamó el dueño de Euforia. Ana se había ido del grupo y se quedaron sin cantante y tenían cuatro conciertos pagados y me llamaron para resolver y les dije que ya.

- ¿O sea que te has paseado con shorts chiquitos?

También taparrabo, las botas con el taco alto, la plataforma, todo. Yo he sido vocalista de Euforia en cuatro conciertos.

Maria Jesús junto a sus engreídas Bambina y Mía. FOTO: Mario Zapata / GEC

- ¿Nunca te casaste?

Jamás. Servinacuy no más.

- ¿Y no sueñas con casarte?

No cierro las puertas de conocer a alguien, un compañero. Me antojo de llegar al altar, casarme, pero después reacciono porque eso significa levantarse juntos, que a dónde vas, que ya viniste; con tantos años de independencia que tengo, no hay forma.

- ¿Pero pretendientes no te faltarán?

No hay, creo que siempre he puesto una coraza; parece que yo misma emito algo que no permite que los hombres se me acerquen. Por ahí sí siento miradas, pero que alguien me proponga algo, no. Si llega la persona idónea, como la que yo le he pedido a Dios, ahí sí. No estoy para gastar el tiempo porque soy feliz con mi familia, con mis hijos, con la música, con mi cocina, con mis perritas.

- ¿Cómo debe ser ese hombre?, ¿un madurito?

No, máximo 50 (risas), o que tenga de 55 a 60 años pero que esté conservadito, que baile, que sea alegre, que le guste salir, que sea de buen genio, que no sea renegón, que sea chamba. Son muchas exigencias, no sé si vaya a ser fácil encontrarlo.

María Jesús Rodríguez ha grabado canciones para series como “Al Fondo Hay Sitio”. FOTO: Mario Zapata / GEC

- ¿Dónde será tu próxima presentación?

Estare en el Octavo Festival Andino Latinoamericano, en el coliseo Eduardo Dibós, el 23 de mayo y las entradas están a la venta en Ticketmaster. Se presentarán William Luna, Max Castro, Raíces de jauja, Porfirio Ayvar, Amaranta, Los Shapis. Yo voy a estar en la animación y cantando.

ALGO MÁS

María Jesús tiene dos hijos: Alberto, que trabaja con ella; y María Guadalupe, que es actriz y vive en México. En Instagram y YouTube está como @lamiskiperu