¡Muy enamorados! Deyvis Orosco y su novia Cassandra Sánchez de Lamadrid declararon en exclusiva para el programa “Día D”, donde confesaron qué sentimientos los invaden a tan solo pocos días de convertirse en padres por primera vez.

Y es que el cumbiambero mencionó que nunca pensó enamorarse de la hija de Jessica Newton, pues ambos venían de “dos mundos” completamente diferentes.

“Veníamos de dos circuitos completamente diferentes. Ella de comercial, belleza, y yo de un circuito netamente popular, de masa, del país. Tuvimos suerte de conocernos como personas y no como personajes”, expresó el artista.

Por su parte, Cassandra Sánchez no dudó en gritar a los cuatro vientos su amor por el cumbiambero, quien la atrapó por su humildad.

“Yo siempre lo digo con total honestidad, yo vivo enamorada de él, porque día a día me demuestra el hombre que es. Me gusta la humildad con la que se manejaba y maneja. Fue una de las mejores conversaciones que he tenido en mi vida, saber que tenía las cosas claras y a dónde quería llegar”, dijo bastante emocionada la engreída de la organizadora de Miss Perú.

