Cassandra Sánchez rectificó sus declaraciones brindadas ayer en el programa “En Boca de Todos”. La novia de Deyvis Orosco aclaró que su mamá no estaría encantada de tener un nieto.

¿Qué pasó? En entrevista con ‘Mujeres al Mando', la hija de Jessica Newton sorprendió a todos con el pedido que le ha hecho la exreina de belleza.

“Mi mamá me hizo la aclaración anoche de que vio el titular, y me pidió que yo aclare de que ella no quiere un nieto, quiere una nieta”; dijo en vivo.

Como se sabe, Cassandra convive desde hace algunos meses con el cantante de cumbia, con quien tiene una relación de varios años. Orosco, a su vez, tiene una excelente relación con su suegra, organizadora del Miss Perú.

Cassandra Sánchez - (Fuente Latina) OJO