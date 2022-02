La influencer Jessica Newton confesó que le habría encantado tener a su hija Cassandra Sánchez de Lamadrid como candidata del concurso de belleza, Miss Perú pues considera que tiene los requisitos para ser una reina del certamen.

En una entrevista con El Comercio, la empresaria lleno de elogios a su primogénita, quien acaba de convertirse en madre del pequeño Milan, fruto de su relación con el cantante Deyvis Orosco.

“Creo que hubiese sido magnífica, hubiese dado la respuesta perfecta porque incluso es quien ayuda a preparar a las reinas. Cassandra, a pesar de ser tan bella, se siente más cómoda detrás dirigiendo a alguien. Siempre le fastidio con eso, pero ella no quiere saber nada”, declaró en un inicio.

“No descarto viéndola compitiendo en un certamen, representando a las señoras del Perú, aunque me haya dicho que no. Es, además, una súper mamá, está pegada y pendiente de Milan. Estoy segura que Deyvis Orosco me apoyaría”, añadió Jessica.

Valeria Florez de “América Kids” en el Miss Perú

Jessica Newton anunció que Valeria Florez será candidata en la próxima edición del Miss Perú a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

Tras darse a conocer la noticia, la conductora de Willax TV expresó su emoción en sus redes sociales con un sentido mensaje. “Mi participación este año en el Miss Perú es oficial. No puedo creer que lo estoy diciendo. De verdad, he estado con esta sonrisota toda la mañana cuando todo se volvió tan real, pero estoy súper emocionada por todo lo que se viene”, manifestó.

