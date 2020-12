¡No se calló nada! Cathy Sáenz decidió pronunciarse sobre su presunto retorno a Latina Televisión luego que Rodrigo González confirmara en “Amor y Fuego” que ella regresaría como productora de contenidos.

Al respecto, la popular ‘Mamacha’ señaló que no ve el programa “Amor y Fuego” y que no está enterada de absolutamente nada de lo que dice el popular ‘Peluchín’.

“No veo su programa, recién me estoy enterando cuando dice lo de ‘chusca’, si es que se refiere a mí... pero no estoy haciendo nada de lo que dice. No tengo nada que decir”, comentó.

