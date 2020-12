Rodney Pío no dudó en pronunciarse sobre las últimas declaraciones de Shirley Arica, quien a través de sus redes sociales le envió un contundente mensaje sobre el poco tiempo que le dedica a su pequeña hija.

Y es que el primo del ‘Loco’ Vargas aseguró que no ve a su pequeña no porque no quiera, sino que no puede acercarse al domicilio de la ‘chica realidad’ porque existe una orden de alejamiento.

“Me imagino que debe estar sin plata y por eso está haciendo su show de nuevo, pero no voy a caer en su payasada. Piensa que no quiero ir a ver a mi hija porque no quiero, pero después de lo que pasó… (acusación de agresión física) no me puedo acercar a su casa porque ha pedido orden de alejamiento”, comenzó diciendo.

Asimismo, Rodney comentó que no está cumpliendo con el monto acordado, pero sí está aportando para su hija. “Shirley siempre dirá lo mismo, pero papelito manda. Trabajo y todo es para mi hija. No estoy cumpliendo con los mil quinientos soles que quedé, pero sí estoy aportando. Hace dos meses y medio que no veo a mi hija, le he enviado su regalo por delivery, es muy doloroso todo esto”, expresó a Trome.

