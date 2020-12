Shirley Arica arremetió contra su expareja, Rodney Pío, luego que él publicó una foto para felicitar a su hija por Navidad.

“Feliz navidad mi corazón, mi vida entera, pronto juntos. Te amo”, señaló Rodney Pío en Instargam.

Sin embargo, Shirley Arica no se quedó callada y, a través de sus historias de Instagram, destruyó a su expareja.

“Qué bonita foto... qué vacía tu alma, cualquiera escribe una bonita frase o pone una canción. Pero no cualquiera tiene los hue*** de salir adelante a pesar de cualquier situación y de entender que no eres tú, sino la vida de alguien más que depende de ti!”, escribió Shirley Arica.

La “chica realidad” dejó entrever que Rodney Pío no se preocuparía por las necesidades básicas de su hija: “Yo no sé cómo puedes vivir, divertirte y gastar tu dinero en comprarte ropa, cuando no sabes si tu hija come, se enferma o qué necesite... le harás falta, son cosas que no puedo evitar, no puedo hacer nada para llenar tu vacío, pero si estar con ella siempre para siempre en todo lo que necesite”.

Foto: Instagram Shirley Arica

“Escribo esto porque estoy harta de ver cómo te pintas con la gente, usando una foto de una hermosa niña que de hija te quedó grande”, sentenció Shirley Arica.

Por su parte, Rodney Pío publicó una foto del regalo que le dará a su pequeña y mandó un contundente mensaje: “Que pases una feliz Navidad mi amor, y los demás que sigan hablando porque tienen boca”.

Foto: Instagram Rodney Pío Dean

