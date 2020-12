Shirley Arica sorprendió a propios y extraños al revelar que se lanzará como cantante y está próxima a sacar su primera canción inspirada en sus relaciones amorosas. La modelo confirmo la noticia para las cámaras de Magaly TV: La Firme.

En un reportaje emitido por el programa de la “Urraca” “se ve a la “Chica Realidad” ensayando con su profesor de canto. La mini-modelo quiere dedicarse por completo a la música, incluso está componiendo las letras de sus canciones.

“Voy a ser Shirley Arica, la rica. Voy a ser la próxima Shirley G del Perú, por favor”, señalo.

Por otra parte, la ex de Reimond Manco aseguro que nadie está financiando su nueva carrera musical. “Nadie me está financiando. No soy Yahaira tampoco. Vamos de a pocos”, finalizo.

