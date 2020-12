¡Se encienden las alarmas! Olenka Mejía estuvo como invitada especial en el programa “Amor y Fuego”, donde reveló detalles inéditos de su romántico encuentro con Jerson Reyes, la presunta “manzana de la discordia” en la relación entre Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán.

“Nos conocemos hace muchos años, desde el 2014, pero siempre de amigos. Somos amigos. Lo que ven ahí es que mi celular se cayó entre los asientos (risas). Yo creo que la gente tiene una opinión errónea de él, yo más que nadie sé la verdad de lo que sucedió (con Yahaira) en su momento”, comenzó diciendo la excuñada de la salsera.

Por su parte, el arquero también se pronunció al respecto y confirmó que se encuentra separado de su esposa hace algún tiempo.

“Fuimos a cenar como amigos. Solo hubieron besos. Pregúntale a ella, ella sabe muchas cosas. Si quiere hablar bien, sino, también. Ella no me ha tachado como otras personas (Yahaira). Y si nos ven juntos no tiene nada de malo, tengo derecho a rehacer mi vida”, manifestó el futbolista.

En ese instante, Rodrigo González y Gigi Mitre le preguntaron a Olenka cómo calificaba el “rendimiento” del jugador del 1 al 10, a lo que ella respondió con un “le pongo 12″.

TE PUEDE INTERESAR