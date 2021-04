¡Fuertes declaraciones! Bertha Cabrera, exesposa de César Acuña Jr. estuvo de invitada en el programa Magaly TV: La Firme donde reveló que Milett Figueroa estuvo en el mismo departamento que alquiló la familia del candidato de Alianza para el Progreso en Miami.

Según la expareja del mayor de los hijos de César Acuña, la popular ‘Milechi’ se habría hospedado en el mismo lugar que ella. Asimismo, reveló que su menor hija habría encontrado una caja de anticonceptivos y una boleta con el nombre de la modelo.

“Yo empecé a jalar y mover, y me encontré esta boleta. Aquí dice: Milett Figueroa y luego vi una foto que Milett estaba en una parte del departamento. Yo le dije: ‘César, este es el mismo departamento. No es otro. Es donde yo me he quedado con tu hija’”, comentó en el programa de la ‘Urraca’.

“M.A (iniciales de la menor) agarra la boleta y empieza a mirar a detalle lo que decía. Entonces, mi hija tenía conocimiento quién era Milett Figueroa porque cuando estuvo en cuatro grado, que fue el problema que hubo, había tenido esta vergüenza. Cuando encuentra la boleta, me la dio”, añadió.

En esa línea, Cabrera mostró una captura de pantalla del asistente de César Acuña Jr. en donde se lee: ‘Buen día, Milett, las llaves y la tarjeta están dentro del microondas. La puerta puedes abrirla con el código que te mandé’.

Cabe indicar que en el año 2014, Claudia Cruzalegui, tercera esposa de Acuña Jr. acusó a la modelo Millet Figueroa de mantener un romance con el hijo del exalcalde trujillano, y aseguró que tiene documentos que prueban su versión.

“A través de las redes sociales he declarado que el señor Acuña Núñez me ha sido infiel con la señorita Milett Figueroa. Yo no la conozco pero tengo pruebas irrefutables de que mantenían una relación a mis espaldas”, escribió en un comunicado, donde aseguró que ambos viajaron a Miami y México juntos.

TE PUEDE INTERESAR