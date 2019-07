César Ritter cumplió reto de Héctor Becerril y se hizo examen toxicológico de drogas

El actor César Ritter, cansado de las críticas y confrontaciones con el congresista Héctor Becerril, decidió demostrar el exámen toxicológico que se realizó en un conocido laboratorio.

"Sé que no habrá respuesta, ni que cumplirá. Sé que no tiene palabra y que inventará cualquier excusa a la altura de su moral. Yo sí cumplí con mi palabra. Usted Héctor Becerril no representa a nadie en Lambayeque, usted representa al peor congreso de la historia del Perú", escribió en Twitter, a la vez que compartió una imagen del examen realizado.

De acuerdo al documento, la prueba fue realizada ayer 30 de julio de 2019. La muestra de orina señala "negativo" en los componentes cocaína, marihuana y éxtasis.

¿Por qué Ritter se pelea con becerril?

La discusión comenzó el pasado 28 de julio, tras el mensaje presidencial de Martín Vizcarra sobre adelanto de elecciones para el 2020. "Ahora sí, que empiece la desratización", fue la frase del actor que causó tanta polémica.

Esto desató una ola de tuits del fujimorista. "Que se haga un examen toxicológico", fue la respuesta de Becerril en las redes sociales.

"Hagámoslo juntos, con su amigo Mamani. Y de ahí responde por los Wachiturros de tuman y sin ningún tipo de inmunidad. Que le parece?", respondió el actor.

"No metas a terceras personas en esto, es entre tú y yo, de acuerdo en someternos a un examen toxicológico de varias drogas,en un laboratorio de prestigio e imparcial.pero que sea ya", arremetió el fujimorista.

Horas después, el actor cumplió el resto y está a la espera de que el parlamentario haga lo mismo.